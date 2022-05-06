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Найзапекліші бої ідуть на трьох напрямках, – Офіс президента

Наталя Дуляба

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Найзапекліші бої в Україні точаться на трьох напрямках, а найбільші зусилля російські окупанти застосовують у напрямку від Ізюма Харківської області на Слов’янськ – Краматорськ Донецької області. Про це 6 травня під час брифінгу заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, перший і трьох основних напрямків запеклих бойових дій – Луганська область, де ворог намагається оточити Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк, а також діє в напрямку від Ізюма та Барвінкового (Харківська область) на Слов’янськ – Краматорськ (Донецька область). При цьому в районі Авдіївки на Донеччині російські окупанти намагаються пробити стару лінію розмежування та оточити українські війська.

Другий напрямок – з Гуляйполя на Запоріжжя, а третій – від Херсона правобережжям Дніпра на Кривий Ріг.

«Найбільші зусилля противник зосереджує на напрямку від Ізюма на Слов’янськ – Краматорськ і в районі Попасної, Сєвєродонецька на Луганщині», – уточнив Арестович.

Водночас він запевнив, що російським загарбникам не вдається просуватися, оскільки ЗСУ проводять успішну оборонну операцію.

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