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На сході України знищили 15 окупантів і склад із боєприпасами

Наталя Дуляба

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Протягом п’ятниці, 6 травня, українські військові на сході ліквідували 15 росіян, знищили низку ворожої техніки і склад із боєприпасами. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Так, упродовж доби українські воїни виявили та знищили ворожий склад із боєприпасами. Загалом російські окупанти зазнали таких втрат:

  • особового складу – 15 осіб;
  • БТР – 1 одиниця;
  • ББМ – 1 одиниця;
  • БМП – 1 одиниця;
  • артилерійські системи – 5 одиниць;
  • АТ – 1 одиниця;
  • БПЛА – 2 одиниці.

Нагадаємо, на війні в Україні вже загинули майже 25 тисяч російських військових. Також рф втратила 1110 танків, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 11 кораблів і катерів. Детальніше – за цим посиланням.

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