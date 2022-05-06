На сході України знищили 15 окупантів і склад із боєприпасами

Протягом п’ятниці, 6 травня, українські військові на сході ліквідували 15 росіян, знищили низку ворожої техніки і склад із боєприпасами. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Так, упродовж доби українські воїни виявили та знищили ворожий склад із боєприпасами. Загалом російські окупанти зазнали таких втрат:

особового складу – 15 осіб;

БТР – 1 одиниця;

ББМ – 1 одиниця;

БМП – 1 одиниця;

артилерійські системи – 5 одиниць;

АТ – 1 одиниця;

БПЛА – 2 одиниці.

Нагадаємо, на війні в Україні вже загинули майже 25 тисяч російських військових. Також рф втратила 1110 танків, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 11 кораблів і катерів. Детальніше – за цим посиланням.

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