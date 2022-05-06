На Херсонщині окупанти утримують у підвалах близько 500 людей

На території тимчасово окупованої Херсонщини російські військові утримують та катують у підвалах близько 500 людей. Про це пише hromadske.

За словами представниці президента України в Криму Таміли Ташевої, людей масово утримують у Херсоні, Новоолексіївці та Генічеську.

«Окупанти приходять зі списками активістів, тих, хто брав участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, ветеранів війни на Донбасі. Приходять додому та викрадають», –розповіла вона.

Також Ташева додала, що окупанти розглядають сценарій приєднання Херсонщини до анексованого Криму. Адже росіяни повторюють свої дії 2014 року. Спершу заходили військові, зачищали інформаційне поле та організовували «референдум».

Окрім того, представниця президента розповіла, що в окупованому Криму, ближче до адмінмежі з Херсонською областю, діють так звані фільтраційні табори, де у депортованих українців відбирають паспорти та змушують проходити перевірки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.