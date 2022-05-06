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На Харківщині деморалізовані росіяни впадають у паніку, – СБУ

Наталя Дуляба

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Героїчний опір українських захисників на Харківщині деморалізував ворога. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови, яке опублікувала Служба безпеки України.

Спецслужби перехопили телефонну розмову російського солдата, який розповідає своїй матері про паніку і деморалізованість своїх товаришів. Він сам уже не приховує: шкодує, що приїхав в Україну.

«Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают», – скаржиться путінський вояка.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

«Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету», – резюмує окупант.

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