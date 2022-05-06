Ми не бачимо наближення кінця війни, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що ознак швидкого завершення російсько-української війни немає. Про це 6 травня він сказав перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія), пише Українська правда.

«Сьогодні – 72 доба повномасштабної війни, і ми поки не бачимо кінця війни. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоби завершити її. І ми не бачимо задовільних вирішень щодо викликів, які спровокувала росія цією війною. З 24 лютого не було жодного дня, щоб ми не вели переговори щодо надання нам зброї, посилення санкцій проти росії тощо. І не було жодного дня, коли ми б не вели перемовини щодо безпечного виходу і “зеленого коридору” для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відбудову зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані в росії.

Зеленський наголосив, що російсько-українська війна матиме глобальні наслідки в багатьох царинах. Передовсім ідеться про виклики для продовольчої безпеки сотень мільйонів людей, зокрема на Близькому Сході. Адже за словами Зеленського, порушені традиційні ланцюжки постачання ключових продуктів харчування в регіоні.

Президент додав, що світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча в перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії.

Він закликав світ діяти більш рішуче і швидко, адже масштаб шкоди й втрат від війни для всього світу буде збільшуватися з кожним днем. Хоча майбутня перемога України у війні вже безсумнівна, її наближення зможе зменшити шкоду для світу.

Зеленський висловив жаль, що більше двох місяців українській владі доводиться говорити про ті самі речі, які здатні зупинити російську військову агресію, але світ спершу довго вагається, лідери дискутують, аж тоді, зрештою, погоджуються з думкою України.

Президент згадав як приклад довгі суперечки довкола нафтового ембарго, щодо якого більшість країн спочатку висловлювали категоричну відмову навіть розглядати таку можливість. Але тепер ембарго вже закладене в наступному пакеті санкцій з боку Євросоюзу, тоді як США і Велика Британія вже ухвалили рішення про припинення імпорту російської нафти і нафтопродуктів.

Детальніше про шостий пакет санкції ЄС проти росії, який якраз і включає нафтове ембарго, читайте за цим посиланням.

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