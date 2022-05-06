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Львів'янина затримали за запуск дрона над заводом

Ольга Денисяка

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5 травня патрульні поліцейські затримали у Львові 34-річного чоловіка, який запускав дрон над одним із заводів міста. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що зранку 5 травня отримали орієнтування від працівників Управління СБУ у Львівській області про запуск дрона поблизу вулиці Зеленої. Патрульні маючи координати, вирушили на місце події. Там вони виявили у небі дрон, який літав поблизу одного із заводів.

Поліцейські почали шукати і самого порушника. Вже невдовзі вони знайшли особу, яка ним керувала. Це був 34-річний львів’янин. Він запевняв, що просто випробовував техніку. Чоловіка скерували на перевірку у раніше вказану Службу.

Нагадаємо, що на території Львова та Львівщини заборонено літати безпілотними літальними апаратами без дозволу Служби безпеки України у Львівській області.

За порушення вказаних вимог зловмисників буде притягнено до відповідальності за ст.109, ст.110, ст. 111, ст.112, ст.113, ст. 114 ККУ.

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