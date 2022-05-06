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Більшість громадян ЄС підтримує постачання зброї Україні

Ольга Денисяка

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Близько двох третин респондентів у країнах ЄС схвалюють фінансування закупівлі та постачання військової техніки в Україну. Про це, як пише Європейська правда, свідчать результати опитування Flash Eurobarometer.

Зокрема, 67% опитаних схвалюють купівлю і постачання військового обладнання Україні, у тому числі 33% повністю схвалюють і 34% схильні схвалювати.

Водночас між державами-членами помітні відмінності щодо фінансування закупівлі та постачання військової техніки в Україну. Тоді як у Фінляндії (90%), Естонії (87%), Польщі (86%), Литві (84%) та Португалії (83%) цей захід схвалює більше восьми з десяти, у Болгарії та на Кіпрі так думають 30-31% респондентів відповідно.

При цьому схвалення надання гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни, у всіх країнах становить 90% або вище; частка респондентів, які схвалюють це, найнижча в Бельгії, Болгарії, Угорщині та Словаччині (усі 90%), а найвища – на Мальті (99%) і в Португалії (98%).

Схвалення прийому в ЄС людей, які тікають від війни, коливається від 75% у Болгарії та 77% у Чехії та Словаччині до 95% у Хорватії, Фінляндії та на Мальті та 96% у Португалії.

Фінансова підтримка Україні є дещо більш спірною в деяких країнах, хоча більше половини респондентів схвалюють це у всіх державах-членах; схвалення фінансової підтримки Україні коливається від 55% у Болгарії до 92% у Фінляндії, на Мальті та в Португалії.

Також понад половина громадян вважають, що Україна має приєднатися до ЄС, коли буде готова, в усіх країнах блоку, окрім Угорщини.

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