ОСТАННІ НОВИНИ

Більше 300 піхотинців Академії сухопутних військ відзначили держнагородами

Наталя Дуляба

|

За час повномасштабного вторгнення росії державними нагородами відзначили вже понад 300 випускників Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, які боронять Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник військового вишу Павло Ткачук.

6 травня в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди в Академії сухопутних військ відбулися урочистості, під час яких відзначили кращих піхотинців та вручили подарунки від Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ ЗСУ та від керівництва вишу.

«З нагоди Дня піхоти привітав курсантів нашого навчального закладу, які здобувають фах офіцерів-піхотинців, а також їхніх наставників. Нехай ваші досягнення стануть запорукою безпеки Батьківщини та послужать примноженню славних бойових традицій Національної академії сухопутних військ! Слава воїнам-піхотинцям! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!», – відзначив Павло Ткачук.

За його словами, дотепер президент відзначив високими державними нагородами уже більше 300 випускників-піхотинців Академії сухопутних військ, 15 з них удостоєні найвищого звання Герой України. У боях із російськими загарбниками вони виявляють найвищий патріотизм, мужність та жертовність.

Водночас у боротьбі з армією рф загинули понад 40 піхотинців-випускників вишу, тому під час заходу військові також вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото:  Facebook Павла Ткачука

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів