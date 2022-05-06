Більше 300 піхотинців Академії сухопутних військ відзначили держнагородами

За час повномасштабного вторгнення росії державними нагородами відзначили вже понад 300 випускників Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, які боронять Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник військового вишу Павло Ткачук.

6 травня в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди в Академії сухопутних військ відбулися урочистості, під час яких відзначили кращих піхотинців та вручили подарунки від Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ ЗСУ та від керівництва вишу.

«З нагоди Дня піхоти привітав курсантів нашого навчального закладу, які здобувають фах офіцерів-піхотинців, а також їхніх наставників. Нехай ваші досягнення стануть запорукою безпеки Батьківщини та послужать примноженню славних бойових традицій Національної академії сухопутних військ! Слава воїнам-піхотинцям! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!», – відзначив Павло Ткачук.

За його словами, дотепер президент відзначив високими державними нагородами уже більше 300 випускників-піхотинців Академії сухопутних військ, 15 з них удостоєні найвищого звання Герой України. У боях із російськими загарбниками вони виявляють найвищий патріотизм, мужність та жертовність.

Водночас у боротьбі з армією рф загинули понад 40 піхотинців-випускників вишу, тому під час заходу військові також вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

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Фото: Facebook Павла Ткачука