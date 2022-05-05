Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили, якими будуть вступні випробування і коли проведуть тестування.
Вступні випробування на бакалаврат
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей) будуть використовувати результати національного мультипредметного тесту (НМТ).
НМТ – комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Тестування не можна буде пройти вдома, адже воно відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, університетів), створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також у деяких країнах Європи. Перелік країн і міст, де можна буде пройти НМТ, невдовзі з’явиться на сайті УЦОЯО.
Передбачено проведення трьох сесій НМТ:
- основної – друга половина липня, серпень,
- додаткової – серпень,
- спеціальної – вересень.
Переважна більшість учасників НМТ братиме участь в основній сесії тестування, а ті, хто не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної. Важливо, що в травні потенційні учасники НМТ мають підтвердити своє бажання складати тест і повідомити про те, де саме вони його планують проходити. Наразі став доступним демонстраційний варіант тесту, з яким доречно попрацювати всім майбутнім учасникам.
Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку, виконати які потрібно за 120 хвилин. Докладніше про зміст блоків НМТ – тут.
Зазначимо, що після завершення виконання всіх завдань НМТ учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені у шкалу 100–200 балів.
Так, аби отримати 100 балів, достатньо набрати хоча б по одному тестовому балу за виконання кожного блоку. Максимальна кількість балів за кожний блок (по 35 з української мови та історії України, 30 з математики) відповідатиме 200 балам за шкалою 100–200. Отже, одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, але й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу.
До результатів кожного блоку НМТ буде застосовано ваговий коефіцієнт відповідно до спеціальності, на яку абітурієнт вступає. Для вступу на інженерні спеціальності більшої ваги набуватиме результат з математики, на гуманітарні – з історії України.
Для вступу також можна буде використовувати результати ЗНО 2019–2021 років. Якщо, до прикладу, у 2020 році абітурієнтка планувала вступати на медичну спеціальність і подавала результати ЗНО з біології, цьогоріч, вона також може подавати результат з біології для вступу на медичну спеціальність або на будь-яку іншу спеціальність, де біологія у 2020 році була одним із конкурсних предметів.
Минулорічні результати можна подавати і замість результатів окремих блоків НМТ, але тільки якщо різниця між цьогорічними результатами окремого блоку і минулорічними балами ЗНО не перевищує 15 балів. Тому учасник, який минулого року набрав 200 балів на тесті ЗНО з історії України, зможе використати цей результат ЗНО замість блоку НМТ з історії України, однак за умови, якщо набере не менше 185 балів за цей блок на НМТ. Такий підхід не дозволить учасникам минулих років усі 120 хвилин працювати з одним блоком завдань, а значить, мати необґрунтовану перевагу над цьогорічними вступниками.
Вступні випробування до магістратури
Як і ЗНО, через воєнні дії в Україні традиційні вступні випробування до магістратури (ЄВІ/ЄФВВ) скасовано.
Натомість майбутні магістри проходитимуть магістерський комплексний тест (МКТ) для вступу за спеціальностями:
- 081 «Право»
- 293 «Міжнародне право»
Та магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) для вступу за спеціальностями галузей знань
- 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
- 06 «Журналістика»,
- 07 «Управління та адміністрування»,
- 28 «Публічне управління та адміністрування»,
- 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).
МКТ, МТНК – комп’ютерні онлайн-тести, що відбуватимуться в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (як і НМТ), створених на теренах України, де не тривають бойові дії, а також у деяких країнах Європи. Перелік країн і міст, де можна буде пройти НМТ, невдовзі з’явиться на сайті УЦОЯО.
МКТ міститиме два блоки завдань: іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та право. Тестові завдання з іноземних мов МКТ укладають відповідно до Програми ЄВІ, тестові завдання з права укладають відповідно до Програми предметного тесту з права та міжнародного права.
МТНК міститиме завдання, спрямовані на визначення загальної навчальної компетентності вступника. Їх укладають відповідно до Програми ТЗНК. Як і в учасників НМТ, в учасників магістерських випробувань буде можливість попрацювати з демонстраційними варіантами тестів в онлайн-режимі.
Зареєструватися для проходження МТНК та МКТ потенційні магістри зможуть з 27 червня до 18 липня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.
Тестування будуть проведені в основну, додаткову та спеціально організовану сесії.
- основна – з 10 серпня до 17 серпня;
- додаткова – з 07 вересня до 10 вересня;
- спеціально організована – вересень – жовтень (терміни буде визначено пізніше).
Вступникам радять ознайомитися з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, адже в цьому документі описані терміни вступної кампанії, основні критерії відбору абітурієнтів, подана інша важлива для вступників інформація.
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Ольга Денисяка