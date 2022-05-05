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Втрати росії: 24 700 військових, 1092 танки і 351 повітряне судно

Наталя Дуляба

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На війні, яку веде росія проти України, країна-агресор уже втратила 24 700 своїх військових, 1092 танки, 196 літаків та 155 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 5 травня загальні бойові втрати рф склали:

  • особового складу ‒ 24 700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1092 одиниці (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 2651 одиниця (+41),
  • артилерійських систем – 499 одиниць (+8),
  • РСЗВ ‒ 169 одиниць (+6),
  • засоби ППО ‒ 83 одиниці (+2),
  • літаків – 196 одиниць (+2),
  • гелікоптерів – 155 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 одиниць (+40),
  • кораблі /катери ‒ 10 одиниць (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 одиниць (+9),
  • спеціальна техніка ‒ 38 одиниць (+0),
  • крилаті ракети ‒ 89 одиниць (+2).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Попаснянському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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