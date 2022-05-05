Втрати росії: 24 700 військових, 1092 танки і 351 повітряне судно

На війні, яку веде росія проти України, країна-агресор уже втратила 24 700 своїх військових, 1092 танки, 196 літаків та 155 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 5 травня загальні бойові втрати рф склали:

особового складу ‒ 24 700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1092 одиниці (+15),

бойових броньованих машин ‒ 2651 одиниця (+41),

артилерійських систем – 499 одиниць (+8),

РСЗВ ‒ 169 одиниць (+6),

засоби ППО ‒ 83 одиниці (+2),

літаків – 196 одиниць (+2),

гелікоптерів – 155 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 одиниць (+40),

кораблі /катери ‒ 10 одиниць (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 одиниць (+9),

спеціальна техніка ‒ 38 одиниць (+0),

крилаті ракети ‒ 89 одиниць (+2).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Попаснянському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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