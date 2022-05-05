В Україні росіяни пошкодили щонайменше 92 релігійні споруди

В Україну вже зафіксували 242 випадки знищення росіянами культурної спадщини українського народу. Зокрема окупанти знищили або пошкодили щонайменше 92 релігійні споруди. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

На території України російські окупанти зруйнували чи пошкодили щонайменше 16 пам’яток національного значення, 72 – місцевого значення та ще 6 щойно виявлених об’єктів.

Найбільше руйнувань зазнали об’єкти культурної спадщини в Харківській області – 84, в Донецькій – 45, в Київській – 38, в Чернігівській – 24, в Луганській – 17, в Сумській – 14.

Зокрема ворог руйнує й релігійні споруди. Окупанти пошкодили або повністю знищили вже 35 пам’яток історії, архітектури та містобудування, 29 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ століття, 19 будівель та комплексів музеїв і заповідників. Окрім того, під ворожі обстріли потрапили 33 будинки культури, театри, бібліотеки та інші об’єкти цінної історичної забудови.