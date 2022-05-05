Українські військові звільнили ще кілька населених пунктів

Збройні Сили України повернули контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 5 травня у Facebook.

Почалась 71 доба війни в Україні. Війська рф не припиняють наступальні дії на сході задля встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

Одночасно ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні Молдови. На окремих напрямках перегруповує війська, поповнює запаси, намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та здійснює розвідку позицій українських підрозділів. Північніше від Ізюма продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.

Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають. На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.

У районі Маріуполя основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі «Азовсталі». За підтримки авіації противник поновив наступ, маючи намір взяти під контроль території заводу.

За даними Генштабу, частина військовослужбовців 38-ої окремої мотострілецької бригади 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу після відведення до району відновлення відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України через значні втрати особового складу. Ці військовослужбовці перебувають поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до рф.

Підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області, укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів і мають низький морально-психологічного стан, Також у них є суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту, тож вояки не готові до виконання завдань.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону.

Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей. Втім більше деталей у Генштабі поки не повідомляють.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили 9 повітряних цілей: чотири БпЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також збито два літаки. Попередньо – винищувачі Су-30. Інформація уточнюється.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 11 атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога.

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