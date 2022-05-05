Україні виділять 6,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги

Учасники Міжнародної конференції донорів для України пообіцяли виділити 6,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги. Про це пише Суспільне.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна отримає додаткових 6,5 мільярда доларів.

«Зробімо так, щоб ці кошти дійшли до українського народу якнайшвидше і якнайбільш ефективно. Сьогоднішній день показав, що наша підтримка України продовжується і між нами нема егоїзму», – сказав він.

Європейський Союз анонсував додаткову гуманітарну допомогу у розмірі 200 мільйонів євро. Окрім ЄС, про свою готовність збільшити фінансову допомогу Україні заявили й інші учасники конференції. Швеція виділить 23 мільйони доларів гуманітарним організаціям, які допомагають українським біженцям. Ще 42 мільйони доларів Україна отримає від Австрії.