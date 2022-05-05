ОСТАННІ НОВИНИ

Україні виділять 6,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги

Анастасія Диняк

|

Учасники Міжнародної конференції донорів для України пообіцяли виділити 6,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги. Про це пише Суспільне.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна отримає додаткових 6,5 мільярда доларів.

«Зробімо так, щоб ці кошти дійшли до українського народу якнайшвидше і якнайбільш ефективно. Сьогоднішній день показав, що наша підтримка України продовжується і між нами нема егоїзму», – сказав він.

Європейський Союз анонсував додаткову гуманітарну допомогу у розмірі 200 мільйонів євро. Окрім ЄС, про свою готовність збільшити фінансову допомогу Україні заявили й інші учасники конференції. Швеція виділить 23 мільйони доларів гуманітарним організаціям, які допомагають українським біженцям. Ще 42 мільйони доларів Україна отримає від Австрії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів