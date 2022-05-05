Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Окупанти хочуть укріпитися у Луганській та Донецькій областях, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 5 травня у Facebook.

На Волинському і Поліському напрямках у збройних силах Білорусі помітили приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності з метою перевірки.

На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці поблизу Харкова. Також росіяни здійснили невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації. Окрім того, на базі Куп’янської міської лікарні окупанти облаштували шпиталь.

На Донецькому напрямку противник намагався взяти під повний контроль Рубіжне та Попасну. Окупанти безуспішно планують продовжити наступ у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанні позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів щодо місцевих мешканців та перешкоджають евакуації на підконтрольну Україні територію.

Також російські військові продовжують знищувати об’єкти транспортної інфраструктури з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.