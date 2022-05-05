Соратника Медведчука затримали за підготовку повалення конституційного ладу

Контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука «Український вибір». Він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами. Про це йдеться у Facebook СБУ.

За даними слідства, зловмисник розробив концепцію «народного самодержавства», яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій.

Встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента рф щодо особистого прийому: щоб «доповісти» про підготовку заходів підривної діяльності в Україні.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника правоохоронці виявили: документацію та печатки «громадських організацій»; заборонену символіку; лист з адміністрації президента рф про отримане звернення; комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

СБУ не називає імені затриманого, але за даними джерел Української правди, мова йде про Олександра Тарнашинського.

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