На Херсонщині окупанти можуть прослуховувати телефонні розмови

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові мають доступ до стільникового обладнання та можуть прослуховувати телефонні розмови. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Так, росіяни можуть втручатися в роботу мобільного зв’язку. За допомогою паралельної переадресації виклик може йти на два номери одночасно.

Перевірити наявність переадресацій можливо за кодами:

*#21# виклик- перевірка інформації про включену переадресацію

*62# виклик -перевірка переадресації на інший номер

*#33# виклик – статус блокування вхідних сервісів:дзвінків,sms та даних

##002# виклик- видалення всіх переадресацій виклику.

Ці сервісні коди універсальні для всіх телефонів.