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На Херсонщині окупанти можуть прослуховувати телефонні розмови

Анастасія Диняк

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На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові мають доступ до стільникового обладнання та можуть прослуховувати телефонні розмови. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Так, росіяни можуть втручатися в роботу мобільного зв’язку. За допомогою паралельної переадресації виклик може йти на два номери одночасно.

Перевірити наявність переадресацій можливо за кодами:

  • *#21# виклик- перевірка інформації про включену переадресацію
  • *62# виклик -перевірка переадресації на інший номер
  • *#33# виклик – статус блокування вхідних сервісів:дзвінків,sms та даних
  • ##002# виклик- видалення всіх переадресацій виклику.

Ці сервісні коди універсальні для всіх телефонів.

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