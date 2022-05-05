На Херсонщині окупанти можуть прослуховувати телефонні розмови

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові мають доступ до стільникового обладнання та можуть прослуховувати телефонні розмови. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Так, росіяни можуть втручатися в роботу мобільного зв’язку. За допомогою паралельної переадресації виклик може йти на два номери одночасно.
Перевірити наявність переадресацій можливо за кодами:
- *#21# виклик- перевірка інформації про включену переадресацію
- *62# виклик -перевірка переадресації на інший номер
- *#33# виклик – статус блокування вхідних сервісів:дзвінків,sms та даних
- ##002# виклик- видалення всіх переадресацій виклику.
Ці сервісні коди універсальні для всіх телефонів.
Анастасія Диняк