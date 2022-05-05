На Харківщині окупанти вбили підлітка, який допомагав евакуювати тварин

Команда співробітників та волонтерів Харківського екопарку потрапила під ворожий обстріл під час евакуації тварин. Загинув підліток. Про це повідомив власник парку Олександр Фельдман.
У четвер, 5 травня, відбувалась евакуація африканських буйволів під час якої волонтери та працівники екопарку потрапили під вогонь ворога. Унаслідок обстрілів загинув 15-річний хлопець та ще двоє людей отримали поранення. Загиблий підліток допомагав батькам годувати та вивозити тварин.
За словами директора, від початку війни росіяни вбили уже шістьох членів команди Харківського екопарку.
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Анастасія Диняк