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На Харківщині окупанти вбили підлітка, який допомагав евакуювати тварин

Анастасія Диняк

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Команда співробітників та волонтерів Харківського екопарку потрапила під ворожий обстріл під час евакуації тварин. Загинув підліток. Про це повідомив власник парку Олександр Фельдман.

У четвер, 5 травня, відбувалась евакуація африканських буйволів під час якої волонтери та працівники екопарку потрапили під вогонь ворога. Унаслідок обстрілів загинув 15-річний хлопець та ще двоє людей отримали поранення. Загиблий підліток допомагав батькам годувати та вивозити тварин.

За словами директора, від початку війни росіяни вбили уже шістьох членів команди Харківського екопарку.

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