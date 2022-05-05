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До Львова прибули евакуйовані з Донеччини та Запоріжжя

Анастасія Диняк

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До Львова прибув евакуаційний потяг з українцями з Запорізької та Донецької областей. Люди провели в дорозі 24 години замість 10 запланованих. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, уночі, 5 травня, близько сотні евакуйованих українців із Запорізької та Донецької областей добралися до Львова. Серед них – жінки, діти та люди старшого віку. Окрім того, люди рятували своїх домашніх улюбленців.

«Усі, хто прибув і має таку потребу, отримають медичну допомогу, прихисток, одяг та їжу. Ми своїх у біді не залишаємо», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у пресслужбі міської ради повідомили, що до Першого медоб’єднання Львова доправили поранених із Бахмута, що на Донеччині.

У більшості постраждалих мінно-вибухові травми. Наймолодшому пацієнту – 15 років, найстаршому – 96. Усі вони проходять лікування в стаціонарі хірургічного, травматичного та терапевтичного профілю.

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