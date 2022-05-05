Армія рф вбила в Україні 221 дитину

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 629 дітей: 221 загинула, 408 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Під час обстрілів і бомбардувань росіян загинула вже 221 дитина в Україні (+1 за добу), ще 408 (+1) поранені.

Найбільше постраждали дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

3 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами села Великий Кут Миколаївської області отримала поранення 9-річна дівчинка.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних армією рф на території Київської області, у селі Шибине виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень ворожого снаряду, що потрапив у будинок.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1584 закладів освіти, 118 із них зруйновані повністю.

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