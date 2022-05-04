Велика Британія розширила санкції проти Росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили ще 63 російських громадян і компаній. Про це пише Радіо Свобода.
Так, до розширеного «чорного списку» Британії потрапили:
- заступник міністра оборони РФ Микола Панков;
- помічник президента Росії, голова ради директорів Першого каналу Максим Орєшкін;
- голова банку «Открытие» Михайло Задорнов;
- голова правління Совкомбанку Дмитро Гусєв;
- ведучий програми «Однако» на Першому каналі Михайло Леонтьєв;
- ведуча та автор програм на ВДТРК Наїля Аскер-заде;
- військовий кореспондент ВДТРК Євгеній Піддубний;
- кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц;
- директор Центрального музею Великої Вітчизняної війни Олександр Школьник;
- ВДТРК;
- ПАТ КамАЗ.
Окрім того, британські компанії відтепер не можуть надавати Росії послуги у сфері управлінського консалтингу, бухгалтерської справи і піару. Соцмережі, інтернет-сервіси і магазини застосунків повинні заблокувати контент RT і Sputnik.
«Ведення бізнесу з режимом Путіна морально неспроможне і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і, зрештою, допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні», – заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
Також вона додала, що під санкції Британії вже потрапили понад 1 600 росіян. Серед них – Путін, голова МЗС Сергій Лавров, мільярдер Роман Абрамович, голова ради директорів «Роснефти» Ігор Сечін, голова ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер, а також дочок Путіна та Лаврова.
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Анастасія Диняк