ОСТАННІ НОВИНИ

Велика Британія розширила санкції проти Росії

Анастасія Диняк

|

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили ще 63 російських громадян і компаній. Про це пише Радіо Свобода.

Так, до розширеного «чорного списку» Британії потрапили:

  • заступник міністра оборони РФ Микола Панков;
  • помічник президента Росії, голова ради директорів Першого каналу Максим Орєшкін;
  • голова банку «Открытие» Михайло Задорнов;
  • голова правління Совкомбанку Дмитро Гусєв;
  • ведучий програми «Однако» на Першому каналі Михайло Леонтьєв;
  • ведуча та автор програм на ВДТРК Наїля Аскер-заде;
  • військовий кореспондент ВДТРК Євгеній Піддубний;
  • кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц;
  • директор Центрального музею Великої Вітчизняної війни Олександр Школьник;
  • ВДТРК;
  • ПАТ КамАЗ.

Окрім того, британські компанії відтепер не можуть надавати Росії послуги у сфері управлінського консалтингу, бухгалтерської справи і піару. Соцмережі, інтернет-сервіси і магазини застосунків повинні заблокувати контент RT і Sputnik.

«Ведення бізнесу з режимом Путіна морально неспроможне і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і, зрештою, допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні», – заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Також вона додала, що під санкції Британії вже потрапили понад 1 600 росіян. Серед них – Путін, голова МЗС Сергій Лавров, мільярдер Роман Абрамович, голова ради директорів «Роснефти» Ігор Сечін, голова ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер, а також дочок Путіна та Лаврова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів