Велика Британія розширила санкції проти Росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили ще 63 російських громадян і компаній. Про це пише Радіо Свобода.

Так, до розширеного «чорного списку» Британії потрапили:

заступник міністра оборони РФ Микола Панков;

помічник президента Росії, голова ради директорів Першого каналу Максим Орєшкін;

голова банку «Открытие» Михайло Задорнов;

голова правління Совкомбанку Дмитро Гусєв;

ведучий програми «Однако» на Першому каналі Михайло Леонтьєв;

ведуча та автор програм на ВДТРК Наїля Аскер-заде;

військовий кореспондент ВДТРК Євгеній Піддубний;

кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц;

директор Центрального музею Великої Вітчизняної війни Олександр Школьник;

ВДТРК;

ПАТ КамАЗ.

Окрім того, британські компанії відтепер не можуть надавати Росії послуги у сфері управлінського консалтингу, бухгалтерської справи і піару. Соцмережі, інтернет-сервіси і магазини застосунків повинні заблокувати контент RT і Sputnik.

«Ведення бізнесу з режимом Путіна морально неспроможне і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і, зрештою, допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні», – заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Також вона додала, що під санкції Британії вже потрапили понад 1 600 росіян. Серед них – Путін, голова МЗС Сергій Лавров, мільярдер Роман Абрамович, голова ради директорів «Роснефти» Ігор Сечін, голова ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер, а також дочок Путіна та Лаврова.