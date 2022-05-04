В Україні ліквідували вже 24 500 російських військових

На війні, яку веде росія проти України, країна-агресор уже втратила 24 500 своїх військових, 1077 танків, 194 літаки та 155 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 4 травня загальні бойові втрати рф склали:

особового складу ‒ 24 500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1077 (+15) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) одиниць,

артилерійських систем – 491 (+16) одиниця,

РСЗВ ‒ 163 (+1) одиниці,

засоби ППО ‒ 81 (+1) одиниця,

літаків – 194 (+0) одиниці,

гелікоптерів – 155 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1867 (+24) одиниць,

кораблі /катери ‒ 10 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 303 (+12) одиниці,

спеціальна техніка ‒ 38 (+0) одиниць,

крилаті ракети ‒ 87 (+3) одиниць.

Найбільші втрати противник минулої доби зазнав на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Всі дані уточнюються.

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