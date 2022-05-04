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Україна не погодиться на заморожений конфлікт із рф, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт із російською федерацією. Про це він заявив під час виступу у відеоформаті на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, пише Укрінформ.

«Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був «Мінськ-1», «Мінськ-2». Були відповідні документи, які порушувалися, а значить, я можу сказати, що це були несерйозні документи. Тим не менш, були домовленості на папері. Це був заморожений конфлікт. Я проти. Такого документа в нас точно не буде», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Україна не виходила з Мінського процесу на відміну від росії, яка зробила це після оголошення володимиром путіним про повномасштабне вторгнення.

«Більше в таке дипломатичне болото Україна точно не піде», – заявив президент України.

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