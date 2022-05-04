ОСТАННІ НОВИНИ

У селі біля Львова з‘явиться вулиця Бориса Джонсона

Анастасія Диняк

|

У селі Солонка, що поблизу Львова, одну з вулиць планують назвати на честь прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Про це повідомив голова громади Богдан Дубневич на своїй Facebook-сторінці.

Так, Солонківська сільська рада прийняла рішення змінити назви вулиць, які носять імена російських вчених, культурних діячів та військових Радянської армії. Вулиця Першого листопада отримає назву Героїв Майдану. А ще одна буде названа в честь Бориса Джонсона.

Окрім того, у селі Малечковичі теж планують перейменувати низку вулиць. Вулицю Чехова назвуть на честь Степана Чарнецького – автора пісні-гімну «Ой у лузі червона калина». Вулиця Чайковського називатиметься Василя Сліпака, на честь всесвітньо відомого українського оперного співака. Вулицю Бічну Чайковського перейменують на вулицю Юрія Руфа – українського поета, ученого та громадського діяча.

Також у  селі Нагоряни вулицю Тургенєва хочуть назвати Садова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів