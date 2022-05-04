У селі біля Львова з‘явиться вулиця Бориса Джонсона

У селі Солонка, що поблизу Львова, одну з вулиць планують назвати на честь прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Про це повідомив голова громади Богдан Дубневич на своїй Facebook-сторінці.

Так, Солонківська сільська рада прийняла рішення змінити назви вулиць, які носять імена російських вчених, культурних діячів та військових Радянської армії. Вулиця Першого листопада отримає назву Героїв Майдану. А ще одна буде названа в честь Бориса Джонсона.

Окрім того, у селі Малечковичі теж планують перейменувати низку вулиць. Вулицю Чехова назвуть на честь Степана Чарнецького – автора пісні-гімну «Ой у лузі червона калина». Вулиця Чайковського називатиметься Василя Сліпака, на честь всесвітньо відомого українського оперного співака. Вулицю Бічну Чайковського перейменують на вулицю Юрія Руфа – українського поета, ученого та громадського діяча.

Також у селі Нагоряни вулицю Тургенєва хочуть назвати Садова.

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