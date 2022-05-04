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У Чорнобильській зоні горить ліс

Анастасія Диняк

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в Іванківському районі та Чорнобильській зоні на Київщині горить ліс. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, приблизно гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Окрім того, виникла пожежа поблизу села Дитятки у Чорнобильській зоні. На місцях займань працюють рятувальники та піротехніки.

«Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», – наголосив мер Києва.

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