У Чорнобильській зоні горить ліс

в Іванківському районі та Чорнобильській зоні на Київщині горить ліс. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, приблизно гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Окрім того, виникла пожежа поблизу села Дитятки у Чорнобильській зоні. На місцях займань працюють рятувальники та піротехніки.

«Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», – наголосив мер Києва.