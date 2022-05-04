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У Білорусі схвалили смертну кару

Анастасія Диняк

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Сенатори Білорусі схвалили правки до Кримінального кодексу. Відтепер є можливість застосування смертної кари за приготування до злочину та замах на злочин. Про це пише білоруське інформаційне агентство «Белта».

Так, нові зміни передбачають, що людину можуть засудити до смертної кари у випадку:

  • замаху на скоєння вбивства представника іноземної держави чи міжнародної організації з метою ускладнень міжнародних відносин чи війни;
  • замаху на скоєння акту міжнародного тероризму або акту тероризму із застосуванням об’єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;
  • замаху на вбивство державного або громадського діяча у зв’язку з його державною або громадською діяльністю з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку.

За словами голови постійної комісії Ради Республіки із законодавства та державного будівництва Сергія Сівця, що відповідні правки «пропорційні наявній загрозі громадській безпеці» та необхідні при нинішній ситуації в країні.

«Останнім часом щодо Білорусі робляться численні спроби штучно збільшити градус терористичної загрози. Цьому активно сприяють закордонні агресивно налаштовані вороже-політизовані люди, які ставлять за мету розхитати суспільно-політичну обстановку в Республіці Білорусь, дестабілізувати соціально-економічну ситуацію, створити атмосферу напруженості та страху у суспільстві», – заявив Сівець.

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