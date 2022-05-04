Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Окупанти хочуть укріпитися у Луганській та Донецькій областях, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 4 травня у Facebook.

На Слобожанському напрямку тривають авіаційні удари та артобстріли Харкова. Росіяни розгорнули допоміжний пункт управління 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу у Валуйському районі Бєлгородської області.

На Ізюмському напрямку ворог хоче перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове та постійно обстрілює українські позиції. Біля кордону окупанти розмістили до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на населених пунктах Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів. Безуспішно намагаються закріпитись у населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти без успіху вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, теж безуспішно.

Російські окупанти продовжують блокувати та штурмувати «Азовсталь» у Маріуполі. В окремих районах міста працювала ворожа авіація.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка, але зазнали втрат і відступив.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються закріпитись на позиціях та планують наступати на Миколаїв та Кривий Ріг.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активізувались білоруські військові.

На кордоні біля Сумської області окупанти розмістили підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Є загроза обстрілів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів РФ продовжує блокувати порти. Є загроза ракетних обстрілів.

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