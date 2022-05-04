ОСТАННІ НОВИНИ

На росії нарікають, що військових привозять «грузом 200», – СБУ

Наталя Дуляба

|

Російські окупанти женуть додому каравани з «грузом 200» і розтрощені танки. Про це свідчить телефонна розмова росіян, яку перехопила й опублікувала Служба безпеки України.

Спецслужба перехопила телефонну розмову російського військового зі своєю дружиною. Збентежена жінка розказує, що нещодавно з Маріуполя привезли десять «Камазів», ущент наповнених трупами солдат.

«Десять Камазов две недели назад привезли. «Груз 200» с Мариуполя… полные», – каже дружина своєму чоловіку-окупанту.

Вона згадує про їхнього давнього знайомого з ВДВ, який теж став «грузом 200». І з острахом переказує свідчення тих рашистів, яким пощастило повернутися з України живими.

«Были там, говорит, танки наши. Теперь просто как розочки все разорванные…», – з додає жінка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів