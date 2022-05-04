На росії нарікають, що військових привозять «грузом 200», – СБУ

Російські окупанти женуть додому каравани з «грузом 200» і розтрощені танки. Про це свідчить телефонна розмова росіян, яку перехопила й опублікувала Служба безпеки України.

Спецслужба перехопила телефонну розмову російського військового зі своєю дружиною. Збентежена жінка розказує, що нещодавно з Маріуполя привезли десять «Камазів», ущент наповнених трупами солдат.

«Десять Камазов две недели назад привезли. «Груз 200» с Мариуполя… полные», – каже дружина своєму чоловіку-окупанту.

Вона згадує про їхнього давнього знайомого з ВДВ, який теж став «грузом 200». І з острахом переказує свідчення тих рашистів, яким пощастило повернутися з України живими.

«Были там, говорит, танки наши. Теперь просто как розочки все разорванные…», – з додає жінка.

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