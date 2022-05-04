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Маріупольським гуманітарним коридором евакуювали понад 300 людей

Анастасія Диняк

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У середу, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 українця. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, сьогодні вдалося вивезти людей з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Серед них – жінки, діти та люди похилого віку. Близько 23:20 евакуаційні автобуси прибули до Запоріжжя.

«Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста!  Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС», – написала Верещук.

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