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Куди повідомляти про мародерів і тих, хто «зливає» в соцмережі «прильоти»

Наталя Дуляба

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Спецслужби запустили два чат-боти, через які українці можуть оперативно надати інформацію про мародерів, а також про осіб, що поширюють у соцмережах контент, який може допомогти ворогу. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

На чат-бот t.me/Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про:

  • зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами;
  • інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

Другий чат-бот t.me/stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті stopmarauder.com.ua

«Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності. Продовжуємо спільним фронтом захищати Україну», ‒ додають в СБУ.

Водночас спецслужби нагадують про офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot. Із перших днів російського вторгнення СБУ отримала на нього тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому ЗСУ завдали значних втрат російським окупантам.

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