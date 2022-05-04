21-річний росіянин розповів, як розстріляв мирного українця

21-річний військовий з рф, схоплений у полон, розповів, як розстріляв мирного українця, який трапився на шляху окупантів. Відповідне відео опублікувала Служба безпеки України.

У спецслужбі кажуть, що це є одне із перших зізнань у вбивстві мирних українців, яке дали полонені російські військові.

На відео – 21-річний командир відділення Вадим. Каже, що пішов на війну, щоб «матеріально підтримати свою матір». Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими в росію.

Дорогою окупантів розбили українські захисники, тож цей «герой» з колегами «віджав» у місцевих два автомобілі.

Коли на шляху загарбників опинився цивільний, 21-річний Вадим, не вагаючись, вбив його. Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону.

«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше», – цинічно розповідає Вадим, будучи у полоні.

В СБУ наголошують, що окупант не втече від відповідальності, пояснюючи, що виконував наказ. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.