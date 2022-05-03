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ЗСУ знищили ще вісім ворожих безпілотників

Ольга Денисяка

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2 травня повітряні сили ЗСУ знищили один російський безпілотник «Форпост» та сім безпілотників «Орлан-10». Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

У командуванні розповідають, що 2 травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню.

За добу 2 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БпЛА «Форпост» та сім «Орлан-10».

Захисники відзначають, що «Форпост», збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування «Південь», є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів. Це – ліцензована ізраїльська копія БпЛА «Searcher». За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК.

«Авіація Повітряних Сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі рашистів різними видами озброєння», – підкреслюють у командуванні повітряних сил.

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