ЗСУ збили два безпілотники, які шпигували в чорноморському узбережжі

Зранку 3 травня на Одещині та Миколаївщині збили безпілотники, які вели розвідку чорноморського узбережжя. Про це йдеться у Facebook Повітряного командування «Південь».

Зазначається, що з метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог продовжує повітряну розвідку чорноморського узбережжя із застосуванням БПЛА, а наші захисники – влучно їх нищать.

Так, зранку 3 травня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Південь» Повітряних Сил Збройних Сил України знищили на Одещині та Миколаївщині російські безпілотники «Форпост» та «Орлан-10, відповідно.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.