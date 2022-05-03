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ЗСУ збили два безпілотники, які шпигували в чорноморському узбережжі

Ольга Денисяка

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Зранку 3 травня на Одещині та Миколаївщині збили безпілотники, які вели розвідку чорноморського узбережжя. Про це йдеться у Facebook Повітряного командування «Південь».

Зазначається, що з метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог продовжує повітряну розвідку чорноморського узбережжя  із застосуванням БПЛА, а наші захисники  – влучно їх нищать.

Так, зранку 3 травня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Південь» Повітряних Сил Збройних Сил України знищили на Одещині та Миколаївщині російські безпілотники «Форпост» та «Орлан-10, відповідно.

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