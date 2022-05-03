Втрати рф в Україні перевищили 24 тисячі військових

За минулу добу, 2 травня, російські війська втратили на війні в Україні ще 400 військових, 14 танків, 20 безпілотників та 48 бойових броньованих машин. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 3 травня загальні втрати росії становлять:

особового складу – близько 24200 (+400 за минулу добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 1062 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,

артилерійських систем – 475 (+16) од,

РСЗВ ‒ 162 (+10) од,

засоби ППО ‒ 80 (+0) од,

літаків – 194 (+0) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1843 (+19) од,

кораблі /катери ‒ 10 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 291 (+20).

Спеціальна техніка ‒ 38 (+0).

Крилаті ракети ‒ 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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