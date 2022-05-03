Втрати рф в Україні перевищили 24 тисячі військових

За минулу добу, 2 травня, російські війська втратили на війні в Україні ще 400 військових, 14 танків, 20 безпілотників та 48 бойових броньованих машин. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 3 травня загальні втрати росії становлять:
- особового складу – близько 24200 (+400 за минулу добу) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ ‒ 162 (+10) од,
- засоби ППО ‒ 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1843 (+19) од,
- кораблі /катери ‒ 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 291 (+20).
- Спеціальна техніка ‒ 38 (+0).
- Крилаті ракети ‒ 84 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка