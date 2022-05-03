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У Криму дітей змушують підтримувати війну Росії проти України

Анастасія Диняк

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У тимчасово окупованому Севастополі українських дітей залучають до підтримки російської агресії проти України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з питань людини Людмила Денісова.

Так, в Севастополі російські окупанти провели музичний захід «За мир без нацизму» в пам’ять громадян, яких «закатували фашисти – українські націоналісти». У концерті взяли участь діти, одягнені у військову форму та з прапорами РФ.

«Такі дії агресора, спрямовані на знищення української ідентичності дітей Кримського півострова, порушують IV Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини», – наголосила Денісова.

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