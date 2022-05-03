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Росіяни виготовляють печатки для окупованих міст України

Анастасія Диняк

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Російська влада віддала наказ про виготовлення печаток та штампів для адміністрацій тимчасово окупованих територій України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

Так, низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток та штампів для тимчасово окупованого Маріуполя. Їх мають отримати заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи.

На замовлених штампах і печатках буде міститися напис російською мовою: «Росія, республіка Донбас, Маріуполь, воєнно-громадська адміністрація».

Окрім того, на червень російські окупанти планують почати виготовлення аналогічних печаток для тимчасово окупованого Херсону.

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