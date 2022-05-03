росія перекинула в Україну 17 танків та 60 БМП, – Генштаб

У Воронезькій області росії зняли зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят бойових машин піхоти (БМП-1). Техніку відправили на тимчасово захоплені території України. Про це йдеться у зеденні Генштабу у Facebook.

Зазначається, що противник поповнює значні втрати техніки в підрозділах збройних сил рф, що ведуть бойові дії в Україні.

Так, за наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області, у період з 27 квітня по 2 травня, зняли зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят бойових машин піхоти (БМП-1). Їх відправили на тимчасово зайняті російськими військами Українські території.

Додамо, що станом на ранок 3 травня росія продовжує ведення наступальні дії у Східній операційній зоні. Детально про ситуацію на всіх напрямках читайте тут.

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