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Рада підвищує штрафи за нецензурну лайку

Анастасія Диняк

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Штраф за нецензурну лайку в громадському місці збільшили у понад три рази. За порушення доведеться заплатити від 170 до 510 гривень. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.

Так, публічна нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок або спокій громадян, обійдеться у від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф становитиме від 170 до 510 гривень.

Окрім того, правопорушення може загрожувати від 20 до 40 годин громадських робіт, виправні роботи на термін від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку або ж адміністративний арешт до 10 діб.

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