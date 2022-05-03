путін може офіційно оголосити Україні війну 9 травня, – CNN

9 травня президент росії володимир путін замість так званої «спеціальної військової операції» може офіційно оголосити Україні війну. Це дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили під час спроб завоювати схід та південь України. Про це з посиланням на чиновників США та Заходу повідомляє CNN.

Видання повідомляє, що путін використає символічне значення та пропагандистську цінність 9 травня, як «Дня перемоги» і оголосить про хоча б якесь військове досягнення в Україні, або про серйозну ескалацію бойових дій, або і одне, і друге.

Чиновники розглядають сценарій, який полягає в тому, що путін офіційно оголосить війну Україні 9 травня. Оскільки досі російські чиновники називали вторгнення «спеціальною військовою операцією» з центральною метою «денацифікації».

За іншими припущеннями, 9 травня росія може використати для оголошення анексії так званих «ДНР» і «ЛНР», повного контролю над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що США мають «високо достовірні» повідомлення розвідки про те, що росія спробує анексувати Луганськ і Донецьк «десь у середині травня». Є також ознаки того, що росія може планувати проголосити та анексувати «народну республіку» у Херсоні.

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що є «поважні підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоб використати» 9 травня в цілях пропаганди.

«Ми бачили, як росіяни дійсно подвоюють свої пропагандистські зусилля, ймовірно, майже напевно, щоб відволіктися від своїх тактичних і стратегічних невдач на полі бою в Україні», – сказав Прайс на брифінгу в Держдепартаменті.

Прайс додав, що він «бачив припущення про те, що Росія може офіційно оголосити війну» 9 травня, і сказав, що «це було б великою іронією, якби Москва використала нагоду «Дня Перемоги» для оголошення війни, що само по собі дозволило б їм збільшити кількість призовників у спосіб, який вони не в змозі зробити зараз, таким чином, що було б рівнозначно тому, щоб показати світові, що їхні військові зусилля провалюються, що вони заплутуються у своїй військовій кампанії та військових цілях».

Зазначається, що офіційне оголошення війни 9 травня могло б підсилити російських громадян і підвищити популярність щодо вторгнення. Це також, згідно з російським законодавством, дозволить путіну мобілізувати сили резерву та призвати військовозобов’язаних, які, за словами чиновників, вкрай потрібні Росії на тлі зростаючого дефіциту робочої сили. Західні та українські офіційні особи підрахували, що щонайменше 10 000 російських солдатів було вбито під час війни з моменту вторгнення Росії трохи більше двох місяців тому.

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