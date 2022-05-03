На Луганщині у людей конфісковують засоби зв’язку

На тимчасово окупованій території Луганської області «народна міліція» почала конфіскацію мобільних телефонів та інших ґаджетів у мирних мешканців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, російські окупанти намагаються позбавити людей можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними. Наказ про конфіскацію видала так звана влада самопроголошеної «ЛНР».

В українців перевіряють телефони, планшети та інші ґаджети на наявність «заборонених» соціальних мереж та особистих листувань. У людей конфісковують особисті речі та погрожують покаранням.

«Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій. Стосується це і спілкування з рідними, які мають точку зору, що відрізняється від думки керівництва «ЛДНР» та РФ», – йдеться у повідомленні.

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