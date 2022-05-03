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На Донеччині окупанти вбили щонайменше 10 людей

Анастасія Диняк

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Щонайменше десять мирних мешканців загинули унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У вівторок, 3 травня російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод на Донеччині. Унаслідок цього щонайменше десять людей загинули та ще п’ятнадцять отримали поранення.

«Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому», – йдеться у повідомленні.

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