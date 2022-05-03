На Донеччині через обстріл загинули троє людей, які вийшли по воду

У вівторок, 3 травня, російські окупанти продовжують бомбардувати Донеччину. Внаслідок обстрілів за пів дня вже загинули дев’ять людей. Троє з них загинули, коли вийшли за водою. Про це в Телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За інформацією ОВА, російська авіація зранку бомбить Авдіївку – під ударом житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували Гради. Наслідки обстрілів та бомбардувань ще встановлюють, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених, 8 пошкоджених будинків.

Також внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана. Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань наразі уточнюють.

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