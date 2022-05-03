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МЗР росії звинуватило Ізраїль в підтримці «неонацизму» в Україні

Ольга Денисяка

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Міністерство закордонних справ росії звинуватило уряд Ізраїлю у підтримці «неонацистського режиму України». Про це МЗС росії заявило у Твіттері.

«Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю, які багато в чому пояснюють курс нинішнього Уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму у Києві», – йдеться у повідомленні МЗС росії.

Ззначимо, що напередодні очільник МЗС рф Сергій Лавров заявив, що найбільші антисеміти є серед самих євреїв і Гітлер мав єврейську кров. Ізраїль обурився такими заявами.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, що такими заявами «найвищий дипломат росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів». Також Зеленський поставив запитання: «чи залишиться Посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію? І чи залишаться відносини з Росією як зазвичай?»

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