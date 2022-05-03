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Львів’янка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів

Ольга Денисяка

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Львів’янка Анастасія Гнатишин вперше у своїй кар’єрі стала чемпіонкою світу зі швидких шахів серед юнаків та кадетів. На чемпіонаті світу в грецькому Родосі Анастасія виступала у категорії дівчат до 12-ти років. Про це йдеться у Facebook Управління спорту Львова.

Вихованка Заслуженого тренера України Володимира Грабінського та КЗ ДЮСШ «Дебют» набрала 8,5 очок з 9-ти можливих і за додатковими показниками випередила представницю Польщі.

11-річна Анастасія Гнатишин уже неодноразово була призеркою чемпіонатів Європи, а от чемпіонат світу виграла вперше.

Високі місця також посіли і інші представники КЗ ДЮСШ «Дебют» у своїх групах. Олексій Карвацький завершив турнір з рапіду (швидкі шахи) на сьомому місці, Роман Ковальський – на десятому, а Володимир Корчевський – на 26-ому.

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