Як обрати професійну ремонтну бригаду у Львові

Якщо ви мрієте жити в оселі, де фарба міцно тримається роками, підлога не скрипить під обережними кроками кота, а електричні прилади ніколи не виводять з ладу електромережу — ремонт варто довірити професійним майстрам. Про те, як підібрати ремонтну бригаду у Львові, читайте у нашому матеріалі.

Які роботи виконують будівельні бригади

Перше, що треба розуміти тим, хто шукає бригаду будівельників у Львові — кожна команда має свою вузьку спеціалізацію. Хтось філігранно працює з гіпсокартоном, хтось спеціалізується на висотних роботах або гарно розуміється на сантехніці. Зробити ремонт під ключ здатна лише велика професійна команда!

Останнім можна довірити:

демонтаж старих будівель, конструкцій;

підготовку будмайданчика;

земляні роботи;

повномасштабне будівництво;

ремонт, перепланування;

підведення та прокладання інженерних комунікацій;

доброустрій території навколо будинку.

Будівельна бригада може навіть включати професійного дизайнера. Якщо ремонт виконується під ключ, працівники ремонтної компанії допоможуть з отримання дозволів на перепланування чи підведення каналізації.

Типові помилки під час вибору будівельників

А ось перелік типових помилок, яких львів’яни часто припускаються під час пошуку будівельників у своєму місті:

наймання працівників без професійного виконроба, який відповідатиме за дотримання кошторису, термінів, контролюватиме якість;

робота без підписання договору;

початок роботи без отримання необхідних дозволів;

нехтуваннями відгуками з інтернету;

повна довіра до працівників, відсутність контролю зі сторони замовника.

Навіть якщо ви працюєте з великою компанією, вимагайте проміжкові звіти та час від часу особисто перевіряйте, чи дотримуються робітники обіцяних термінів.

На що звертати увагу, шукаючи ремонтну бригаду

Будівництво та ремонт — це складне та коштовне задоволення. Через те кожна людина прагне якомога швидше розібратися з цим завданням та надовше про нього забути. Це можливо тільки якщо ремонт виконаний на совість. Тому шукайте бригаду будівельників у Львові за такими критеріями:

наявність досвіду, інструментів, контрактів з постачальниками;

розуміння того, які документи необхідно оформити для виконання різних типів робіт, вміння працювати з інженерними кресленнями;

дбайливе ставлення до інструменту, будматеріалів, бюджету;

середньоринкова або висока вартість роботи — професіонали цінують свій час та вміння;

чітке дотримання термінів, які обговорювалися заздалегідь.

Хороші працівники завжди прибирають за собою, не лишаючи на майданчику особистих речей, залишків їжі.

Юридичні особливості вибору бригади для ремонту

Перед початком робіт обов’язково підпишіть договір з будівельною бригадою — це стане двосторонньою гарантією. У договорі прописують повний перелік робіт, терміни проведення кожного етапу. Заздалегідь також розраховують кошторис. В ньому вказують вартість будматеріалів, ціни на роботу працівників.

℗