ЗСУ збили ще десять ворожих безпілотників «Орлан-10»

1 травня Повітряні сили Збройних сил України знищили десять російських БпЛА «Орлан-10». Українські захисники розповіли, що безпілотними зараз є головною цілюю нашої ППО. Про це йдеться у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, зазначається, що російський БпЛА «Орлан-10» зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України. Адже вертольоти – рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил.

У Командуванні Повітряних сил пояснють, що переважно авіація ворога діє поза межами повітряного простору України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів. Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники «Орлан-10», які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів.

Цей БпЛА є російською розробкою, однак практично нічого російського в «Орлан-10» немає, вся «начинка» – імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина та ін.). Вартість одного «Орлан-10» становить близько 80-120 тис. доларів, залежно від комплектації.

«Орлан-10 може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ. Ціль не проста, малопомітна, втім щодня українські захисники неба із різних засобів ураження вражають все більше цих БпЛА», – йдеться в повідомленні.

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