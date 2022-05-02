Українці не готові віддати частину територій росії, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці не готові відмовитися від частини території України на користь росії, особливо після гибелі тисяч військових і цивільних українців. Про це він заявив в інтерв’ю грецькому суспільному мовнику ΕRΤ, пише Українська правда.

«Люди не готові. Ніхто з нас не готовий. Насильницькі зміни кордонів, саме так це відбувається, а в іншому випадку кордони в Україні не змінюються. Ми готові відновити нашу територіальну цілісність. В іншому випадку, якщо ми будемо готові віддати частину росії, то це говорить, що усі ці люди загинули просто так. Чи за що вони загинули? І потім росія на цього не зупиниться, ви повинні це знати. Вона ж не зупинилася на Криму. Дати їм невеличкий відпочинок перед тим, що вони почнуть нову агресію через 2-3 роки? Ми не готові піти на це», – сказав Володимир Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.