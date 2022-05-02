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Щоб приховати переміщення військ, білорусам вимикають Інтернет, – розвідка

Ольга Денисяка

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Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією білорусі, мешканцям країни вимикають Інтернет. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міоборони.

Зазначається, що перше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку республіки білорусь до мережі Інтернет зафіксували 1 квітня. Впродовж місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони білорусі.

За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином кгб білорусі та фсб росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки.

«Аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел», –повідомляють у розвідці.

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