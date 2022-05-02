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На росії знову вибух. Цього разу у Пермі

Андрій Котенський

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У російській федерації стався вибух на заводі, який виробляє заряди до ракетних комплексів. Сам факт вибуху на росії замовчують і називають його плановим, пише Українська правда.

За даними очевидців, на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, загинуло двоє людей. Люди чули «різкий шум, від якого затремтіли вікна».

У керівництві підприємства одразу відповіли ЗМІ, що на заводі «проходили планові випробування та приводів для паніки немає».

Журналісти розшукали людину, яка стверджує, що під час вибуху на заводі загиула її родичка.

Наразі відомо, що загинуло 2 особи, а третя у реанімації.

Варто зазначити, що кремлівські пропагандисти не повідомили жодної інформації про вибух.

Фотографії з наслідками вибуху стали з’являтися в соцмережах ще ввечері 1 травня, проте адміністратори груп вилучили все.

Відомо, що на заводі виготовляють: заряди до реактивних систем залпового вогню “Град” та “Смерч”, комплексів ППО, а також заряди двигунів ракет “повітря-повітря”.

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