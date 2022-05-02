На Донеччині ліквідували групу спецпризначенців з Сибіру

В районі селища Ямпіль Донецької області підрозділ Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищив групу російських спецпризначенців з Сибіру. Про це йдеться у Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Десантники показали на відео залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління (раніше відоме як гру) генерального штабу російської федерації.

Українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на цьому напрямку, постійно знищуючи російських окупантів та їх бронетехніку.

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