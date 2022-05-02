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На 9 травня путін хоче оголосити загальну мобілізацію, – Данілов

Наталя Дуляба

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На 9 травня путін має намір оголосити загальну мобілізацію в рф. Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов, пише Укрінформ.

«Є інформація від нашої військової розвідки про те, що вони (росіяни – ред.) на 9 травня будуть оголошувати загальну мобілізацію. Наскільки їм це допоможе і в який спосіб це буде перетворюватись у середині країни для путіна, складно сказати. Але з тим, що на сьогодні йде до нашої країни воювати, наші ЗСУ впораються. Більше того, мотивації там (у росіян – ред.) уже майже ніякої немає», – наголосив Данілов.

Стосовно ситуації на кордоні з Придністров’ям Данілов зауважив, що «те, що стосується суходолу до Молдови, який вони мріють собі до 9 травня, можу сказати, що це нереальна річ від слова зовсім».

Зазначимо, за даними української розвідки, зараз в росії активізовують кампанію з набору «добровольців» на військову службу за контрактом. Новобранці мають відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Також в рф планують сформувати кілька нових підрозділів.

Військове керівництво рф встановило й чіткі «норми набору»: для далекосхідного та сибірського федерального округу це 200 «добровольців» щотижня. При цьому в москві набір взагалі не проводиться.

Додамо, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених батальйонно-тактичних груп, але цього все одно виявилось недостатнім для досягнення «успіху» у війні з Україною.

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